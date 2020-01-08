2020/01/08 | 21:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن العراق بدأ العمل بمشروعين حيويين في قطاعي النفط والطاقة ضمن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبدأ بإيداع أموال لدى الصين وزيادة صادراته النفطية لها) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبدأ بإيداع أموال لدى الصين وزيادة صادراته النفطية لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).