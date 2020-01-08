عبد المهدي يوضح لسفيري المانيا وفرنسا دورالعراق وموقفه من الازمة

2020/01/08 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دور دور العراق الإيجابي في محيطه الإقليمي والدولي وموقفه من الأزمة الحالية.

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