الضربات الإيرانية في العراق: ترامب يؤكد أن

2020/01/08 | 21:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في كلمة ألقاها، أنه لم يصب أي أمريكي في الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية يوجد فيها جنود أمريكيون في العراق.



وردا على هذه الضربات أعلن ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

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