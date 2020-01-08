كتائب حزب الله: المرحلة الراهنة تتطلب تجنب الانفعالات لحين تحقيق الأهداف المرجوة

2020/01/08 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتائب حزب الله الى تجنب ما وصفته بالانفعالات، لتحقيق هدف طرد القوات الأميركية من البلاد.

وقالت الكتائب في بيان، إن المرحلة الحالية تتطلب تجب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة المتمثلة بطرد القوات الأميركية وحفظ سيادة العراق.

وأضاف بيان الكتائب، أن حسابات الرد بتوقيتات دقيقة لا تترك ثغرات تخدم الأعداء، لافتا الى ضرورة العمل على تحشيد الجماهير من أجل استرداد الحقوق والدفاع عن السيادة.

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