تصريحات مثيرة للصدر حول التهدئة واغلاق مقار الحشد

2020/01/08 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الفصائل العراقية إلى التأني وعدم البدء بالعمل العسكري، فيما أكد على "ضرورة إنهاء الكتل السياسية ا...

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