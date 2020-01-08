ريبورتاج: حذر وترقب في الشارع الإيراني في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران

2020/01/08 | 21:31 - المصدر: فرانس 24

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رغم أن عددا كبيرا من الإيرانيين سعدوا بالضربة التي وجهتها إيران لقواعد عسكرية أمريكية الأربعاء، إلا أن حالة من الحذر والترقب تسيطرعلى الشارع الإيراني في ظل التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

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