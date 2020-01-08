2020/01/08 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.وقال ترامب في كلمته: “القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع”.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: عقوبات فورية على إيران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: عقوبات فورية على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).