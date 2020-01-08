عُقب الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية.. ترامب ينهي الجدل بفرض مزيد من العقوبات

2020/01/08 | 21:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، على قاعدتين للقوات الأميركية المتواجدة في العراق، أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أن العالم تحمل سلوك #إيران لوقت طويل أكثر […]

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