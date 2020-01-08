العثور على جثة مواطن مقتول طعنا في النجف

2020/01/08 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة احد المواطنين وسط المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مواطن يبلغ من العمر 88 عاما مقتولا طعنا داخل منزله الواقع بمنطقة السراي في وسط محافظة النجف".





وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

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