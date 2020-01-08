الصدر ينصح بغلق كافة مقار الحشد الشعبي ويدعو الفصائل العراقية الى التأني وعدم البدء بالعمل العسكري

2020/01/08 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

نصح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، بغلق كافة مقار الحشد الشعبي، فيما دعا الفصائل العراقية الى التأني وعدم البدء بالعمل العسكري.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، "اتصل الطرفان برئيس مجلس الوزراء المقال قبل الغارة الجوية، فهل وافق على تنفيذها ام لا؟ الله العالم".

واضاف لكن مايهمني الان هو، ان "هذه الازمة الكأداء قذ انطوت وخصوصا بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الاسلامية".

ودعا الى "الاسراع بتشكيل حكومة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاله في فترة لاتزيد عن الخمسة عشر يوما وبلا مهاترات سياسية او برلمانية او طائفية او عرقية ومن خلال تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها من الامور التي ذكرناها سابقا، وكفى استهتارا من بعض الكتل السياسية وكفى عنادا من المتظاهرين والا ضاع العراق، وذلك لعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا من اي دولة من دول الجوار او من امريكا".

واشار الى "السعي الحثيث لانهاء تواجد المحتل وكبح جماح سيطرته ونفوذه المتزايد وتدخله بالشأن العراقي، فان صبرنا كاد ان ينفد لكثرة التدخلات الخارجية التي لاتراعي مصالح العراق".

ودعا الفصائل العراقية الى "التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري واسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين الى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

واستكمل الصدر، "انصح بغلق كافة مقرات الحشد الشعبي لكي لايكون هدفا للاستكبار العالمي وخصوصا اذا صار قرارنا المقاومة العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية".

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