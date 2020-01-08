2020/01/08 | 22:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى الاسراع بتشكيل حكومة "قوية خلال 15 يوماً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى تشكيل حكومة خلال 15 يوماً وغلق جميع مقرات الحشد وينصح المتظاهرين: كفى عناداً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى تشكيل حكومة خلال 15 يوماً وغلق جميع مقرات الحشد وينصح المتظاهرين: كفى عناداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).