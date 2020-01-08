اختتام دورة  أثر ( الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) في كربلاء

2020/01/08 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/ ..اختتمت دائرة صحة كربلاء ، دورة تدريبية تحت عنوان (أثر الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) استمرت خمسة ايام وبمشاركة 15 مهندسا ومبرمجا وتقني طبي .وقالت مدير مركز التدريب وتطوير الملاكات الدكتورة تقوى خضر عبدالكريم في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الاربعاء، إن “الدورة هدفت الى ” […]

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