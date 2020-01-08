اختتام دورة  أثر ( الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) في كربلاء


اختتام دورة  أثر ( الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) في كربلاء
2020/01/08 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة )/علي النصر الله/ ..

اختتمت دائرة صحة كربلاء ، دورة تدريبية تحت عنوان (أثر الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي )  استمرت خمسة ايام وبمشاركة 15 مهندسا ومبرمجا  وتقني طبي .

وقالت مدير مركز التدريب وتطوير الملاكات  الدكتورة تقوى خضر عبدالكريم في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الاربعاء،  إن “الدورة  هدفت الى ” […]

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