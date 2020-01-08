كشف اثري جديد بصعيد مصر

2020/01/08 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي عثرت بعثة حفائر الانقاذ بقرية كوم اشقاو بمركز طما بمحافظة سوهاج على خمسة كتل اثرية من الحجر الجيري مختلفة الأحجام، و ذلك اثناء اعمال الحفر الأثري الذي تقوم به بعثة حفائر الإنقاذ التي شكلتها وزارة السياحة و الآثار في سبتمبر الماضي عند العثور على كتل حجرية أثرية أثناء اعمال […]

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