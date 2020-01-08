تحذيرات ومخاوف من الانسحاب الأميركي من العراق: عجلة الإعمار ستتوقف

2020/01/08 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي ناجح الميزان، اليوم الأربعاء، أن الانسحاب الأميركي من #العراق، سوف يشُل عملية إعمار البلاد، خصوصاً من قبل الشركات العالمية.الميزان، قال لمراسل “الحل […]

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