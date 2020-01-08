بالصور.. حريق داخل سجن التاجي

2020/01/08 | 22:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق في ثلاث خيم ألياف مبطنة قياس ١٢٠م معدة كمنام داخل سجن التاجي المركزي المحصن.وتم ابعاد النيران عن عددكبير من الخيم المماثله […]

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