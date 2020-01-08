السيد الصدر: الأزمة انتهت بعد خطابي ترمب وإيران

2020/01/08 | 22:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بانتهاء الأزمة الأميركية الإيرانية بعد خطابي واشنطن وطهران.

وقدم السيد الصدر في بيان مجموعة نقاط، أبرزها الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوما، على ان يكون تشكيل الحكومة بلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية، داعيا لتقديم خمسة مرشحين من ذوي النزاهة والخبرة لاختيار مرشح نهائي منهم، بشرط ان يكون قادرا على تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة.

وشدد على ضرورة السعي الحثيث لإنهاء التواجد الأميركي، وكبح جماح سيطرته ونفوذه وتدخله بالشأن العراقي، مبينا أن صبره قد ينفذ من كثرة التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح العراق.

ودعا الفصائل المسلحة إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري، وإسكات صوت التشدد، لحين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية، ناصحا بغلق كافة مقار الحشد الشعبي لكي لا يستهدف من القوات الأميركية.

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