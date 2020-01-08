حكومة دبي ترد على “شائعات” تهديد إيران للإمارة

2020/01/08 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على ما وصفها بـ”الشائعات” التي تحدثت عن تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الإمارة في حال ردت أمريكا على الضربات التي وجهتها طهران للقواعد التي تضم قواتها (أمريكا) في العراق فجر الأربعاء، نافية هذه الأنباء.ونشر المكتب بيانا قال فيه: “يؤكد المكتب الاعلامي لحكومة دبي ان ما تم تداوله من اشاعات […]

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