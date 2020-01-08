اهتمام إعلامي بريطاني بالآثار والسياحة المصرية

2020/01/08 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي شهدت مصر في الآونة الأخيرة اهتماما إعلاميا متزايدا من جانب وسائل الاعلام البريطانية بالاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر خاصة في ظل تزايد الاقبال من السياح البريطانيين وذلك في أعقاب موافقة الحكومة البريطانية على استئناف رحلاتها الجوية لمدينة شرم الشيخ الأمر الذي ساهم في زيادة الرواج السياحي للمعالم الأثرية والسياحية […]

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