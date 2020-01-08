2020/01/08 | 22:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع ثلاثة محامين عراقيين دعوى قضائية ضد السفارة الاميركية في بغداد، بشان عائدية الارض المقامة عليها السفارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ثلاثة محامون يرفعون دعوى قضائية ضد السفارة الاميركية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ثلاثة محامون يرفعون دعوى قضائية ضد السفارة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).