الصميدعي: النتيجة بين ايران وامريكا وصلت الى التعادل

2020/01/08 | 22:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي المستقل ابراهيم الصميدعي، الاربعاء، ان التصريحات بين ايران وامريكا وصلت الى مرحلة التعادل بين الطرفين بعد الضربة الايرانية على قاعدة عين الاسد.وقال الصميدعي في تصريح متلفز ان […]

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