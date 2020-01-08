الشيخ علي يوجه رسالة للصدر

2020/01/08 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه فائق الشيخ علي، الاربعاء، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الشيخ علي في رسالته للصدر والتي نشرها على حسابه في "تويتر"، إن "المتظاهرين لا يعاندون، بل هم يرفضون مرشحي الأحزاب الفاسدة، لأنهم بالضد من نظام المحاصصة البغيض".

واضاف: "إنهم يريدون حكومة وطنية..



ونتائج استفتاءاتهم قد سمعها العالم كله".

وتابع: "لديك 54 نائبا، ولدى المتظاهرين 154 نائبا..



فلنجمعهم لنصوّت على الحكومة المؤقتة لاحقا".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد طالب، في وقت سابق من الاربعاء، بالإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية.

ودعا في تغريدة له الى تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الإنتخابات المبكرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقاً.

وقال: "كفى استهتاراً من بعض الكتل السياسية وكفى عناداً من المتظاهرين وإلا ضاع العراق ..



وذلك لعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً من أي دولة من دول الجوار أو من كبيرة الشر أمريكا".

واضاف الصدر، "بسمك اللهم..



اتصل الطرفان برئيس مجلس الوزراء المُقال قبل الغارة الجوية"، متسائلاً "فهل وافق على تنفيذها أم لا ..



؟ الله العالم".

وتابع "لكن ما يهمني الآن هو ان "هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصاً بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية".

ولفت بالقول ان "السعي الحثيث لإنهاء تواجد المحتل وكبح جماح سيطرته ونفوذه المتزايد وتدخله بالشأن العراقي ..



فإن صبرنا كاد أن ينفد لكثرة التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح العراق".

ودعا "الفصائل العراقية الى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين الى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

واختتم تغريدته بالقول "أنصح بغلق كافة مقرات الحشد الشعبي لكي لا يكون هدفاً للاستكبار العالمي وخصوصاً إذا صار قرارنا المقاومة العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية".

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