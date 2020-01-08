شاهد... أهم القواعد الأميركية لم تصمد أمام صواريخ

2020/01/08 | 22:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 01/08‏/2020 – صواريخ الانتقام والثأر الإيرانية طالت قاعدة عسكرية أميركية تعد من أهم قواعد واشنطن المنتشرة في العراق..وفضلا عن احتوائه...

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