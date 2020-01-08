خبير قانوني: العراق انتهكت سيادته ولم يلجأ الى الامم المتحدة وهذا سيجعل الدول الاخرى تتنمر عليه

2020/01/08 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، الى ان العراق انتهكت سيادته ه ولم يلجأ الى الامم المتحدة وهذا سيجعل الدول الاخرى تتنمر عليه.

وقال التميمي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "السيادة تعني سلطة الدول على أراضيها واجواءها ومياهها بشكل لا يسمح لدولة أخرى ان تنتهكها كما جاء في المواد ١ و ٢ و ٣ من ميثاق الأمم المتحدة، واتاح القانون الدولي للدول المتضررة ان تلجا إلى الشرعية الدولية اي الأمم المتحدة ان تطالب بحقوقها".

واضاف ان ا"لعراق انتهكت سيادته مرارا وتكرارا ولم يلجأ إلى هذه الحلول وهذا سيجعل الدول الأخرى تتنمر عليه".

واشار الى انه "توجد اتفاقيات ثنائية بين العراق وهذه الدول تتيح للعراق التحجج بها والمطالبة بإدانة هذه الدول والمطالبة بالتعويضات حسب الضرر".

وبين ان "سيادة الدول دائما تنبع من مصلحة شعوبها اولا ولا علاقة لها بالدول الآخر ى كما يقول إلرئيس الفرنسي ديغول".

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