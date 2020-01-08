سائرون تعلن عن تأييدها الكامل لِما جاء في بيان الصدر وتؤكد: الهدف الذي نعمل لإجله

2020/01/08 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن كتلة سائرون النيابية، اليوم الاربعاء، تأييدها الكامل لِما جاء في بيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فيما اكدت انه الهدف الذي تعمل لإجله.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق وحالة الاحتقان السياسي والعسكري في المنطقة تعلن كتلة سائرون النيابية عن تأييدها الكامل لِما جاء في بيان سماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) بخصوص الاحداث الراهنة وموضوع تشكيلة الحكومة القادمة".

واضافت ان "استقرار العراق ووحدته وسيادته وسلامة نسيجه الاجتماعي من التفكك والتمزق هو الهدف الذي نعمل لإجله في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق لأننا امام تحديات خطيرة تحتاج الى مواقف بمستوى الحدث وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولية انقاذ العراق من خلال التحلي بالايثار وعدم التصلب في المواقف وترك العناد والنظر بعيدا الى افق المستقبل لكي نرسم ملامح الحلول بروح وطنية جماعية تمثل اطياف المجتمع العراقي وتعطي انطباعا ايجابيا لدى الجماهير مما يخفف من حالة الاحتقان التي تشهدها ساحات التظاهر السلمي وكلنا امل بالقوى الوطنية ان تكون بمستوى التحديات للعبور بهذا الوطن الى ضفة الامان والاستقرار" .

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