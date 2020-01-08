2020/01/08 | 22:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط افاد مراسل "كلكامش برس " في محافظة واسط، ان المئات خرجوا بتظاهرة غاضبة احتجاجا على تهديدات قائد الشرطة التي وعد فيها باستخدام القوة في حال لم تنتهي التظاهرات وقطع الطرق في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. تظاهرات غاضبة في واسط ضد تهديدات قائد الشرطة للمعتصمين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. تظاهرات غاضبة في واسط ضد تهديدات قائد الشرطة للمعتصمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).