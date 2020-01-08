2020/01/08 | 22:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً..الشرطة يتعادل مع الفيصلي الأردني 1-1 ضمن معسكره التدريبي في عمان

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