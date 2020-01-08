2020/01/08 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي طالب الوزارات كافة ببيانات المشاريع المطلوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصيادي: عبد المهدي طالب الوزارات كافة ببيانات مشاريع ضمن الاتفاق الصيني) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصيادي: عبد المهدي طالب الوزارات كافة ببيانات مشاريع ضمن الاتفاق الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).