اوليفركان.. أحمل جينات البايرن وسأعطي للنادي كل ما لدي

2020/01/08 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ مطلع العام يتم تحضير حارس المرمى السابق، أوليفر كان، كخلف لرئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيغه.وخلال مؤتمر صحفي لتقديمه كعضو في مجلس الإدارة ومدير مرتقب، تحدث كان عن أهدافه المستقبلية مع النادي

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