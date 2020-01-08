تحالف القوى:ستبدأ هذه الايام لتشكيل أقاليم في المحافظات الغربية

2020/01/08 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي، عن تحركات ستبدأ هذه الايام لتشكيل أقاليم في المحافظات الغربية، لتخفيف الضرر عن تلك المحافظات بفعل تداعيات الغاء الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.[…]

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