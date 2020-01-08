2020/01/08 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر مغرداً : الأزمة انطوت بعد خطاب ترامب ؛ ويجب الإسراع بتشكيل حكومة خلال ١٥ يوماً تعيد للعراق هيبته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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