قاسم حسن محاجنة - ديالوج .

2020/01/08 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة طرقتُ بابك، مستجديا ،عطفا وحنان..حضنا دافئا، في الزمهرير .بابك موصد،وصوتك خافت ،كالخرير .أردتُ إلتحاماً،بروحك الهائمة،في ضباب الأثير .حلمي تلاشى ،في يقظةٍ عجلى، أوصدت في وجهي ...الرغبة،للقاء طيفك الأثير .جاوبتني الأوهام ، وسخرت من ، رغبتي ،بلا تفسير.لا تعد لمثلها ،فقد أغلقت على ..ذاتها ، فتاة العبير ..لا لوم على من ،......

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