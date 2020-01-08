العتبة الحسينية المقدسة تقيم مجلس عزاء على ارواح شهداء الحشد الشعبي غدا

2020/01/08 | 22:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مجلس عزاء على ارواح الشهداء ابطال معارك الانتصار على داعش غدا الخميس الموافق/٩/١/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا.وسيقام مجلس العزاء على ارواح الشهداء الابرار ضحايا العدوان الأميركي الغادر في منطقة ما بين الحرمين الشريفين.

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