مستشفى الشهيد الصدر ببغداد يجري جراحة دقيقة نادرة

2020/01/08 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شذى الجنابي

نجحَ فريقٌ طبي متخصص في مستشفى الشهيد الصدر العام ببغداد، بإجراء عملية نادرة متخصصة في العين لمريضة في العقد السادس من العمر، مؤكداً أنها تجرى للمرة الاولى في

المستشفى.

وقال مدير المستشفى التابع لدئرة صحة الرصافة الدكتور مصطفى حاتم الموسوي في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان فريقا طبيا متخصصا اجرى عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 62 عاماً كانت تعاني من وجود سواد العين وعدم وضوح في الرؤية.

وبين ان العملية التي اجريت بجهود استثنائية من فريق طبي متخصص بطب وجراحة العيون، تضمنت استخدام طرق حديثة لتوسيع البؤبؤ ورفع السواد وتثبيت العدسة بواسطة جهاز (الفاكو)، وأفصح عن انها تتم للمرة الاولى في المستشفى بعد توفير الاجهزة المتطورة الخاصة بإجراء عمليات مختلفة للمرضى، وقد أجريت بنجاح، مؤكدا أن المريضة بحالة جيدة .

وأكد الموسوي أن المستشفى اجرى العديد من العمليات المعقدة الناجحة سابقا، التي لفت الى انها تمت نتيجة للكفاءات المتخصصة والخبرات العالية التي تتمتع بها الملاكات الطبية للمستشفى، مشيرا في السياق نفسه الى أن المستشفى أخذ على عاتقه ضمن برامجه الإنسانية استقبال العديد من الحالات الإنسانية التي يتم رصدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، سواء عبر تقديم العلاجات الدوائية والفحوصات التي يحتاجون لها، أو إجراء التداخل الجراحي في حال كانت هناك حاجة لذلك.

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