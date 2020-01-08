العمل: 1300 من ذوي الإعاقة استفادوا من صندوق التأهيل المجتمعي

2020/01/08 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد /الصباح

أفادتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن عدد من استفادوا من صندوق التأهيل المجتمعي التابع لها، بلغ 1300 من ذوي الاعاقة منذ تأسيسه، كاشفة عن استيرادها لتسعة الاف و562 سيارة معفاة من الضريبة والرقم المروري للشريحة المذكورة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص لـ”الصباح” إن وزارته تعمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيصها صندوق التأهيل المجتمعي الخاص بمنح ذوي الاعاقة قروضا لمختلف المشاريع، موضحا ان عدد المستفيدين من الصندوق بلغ 1300 مستفيد منذ تأسيسه ولغاية نهاية العام الماضي، منوها بأن وزارته تعمل بالتنسيق مع منظمات العمل الدولية لمنحهم قروضا وتوفير حياة افضل

لهم.

في السياق نفسه، افاد مصدر خاص في شعبة العلاقات والاعلام بالوزارة في تصريح خاص لـ”الصباح”: بأن وزارته تدعم هذه الشريحة من خلال استيراد سيارات معفاة من الرقم المروري والضريبة، وقد بلغ عددها تسعة الاف و562 سيارة وتم توزيعها بين المستفيدين من ذوي الاعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

واكد إعداد سياسة دمج لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع، واختيار اعضاء جدد لمجلس ادارة هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، لاسيما بعد الموافقة على تأسيس اتحاد لهم بالوزارة لتقديم خدماته لهذه الشريحة والمسجلين لدى الوزارة؛ بتقديم الحلول لمشكلاتهم وإجراء لقاءات مع الصم والبكم، فضلا عن التنسيق مع جميع المؤسسات للعمل لدعم هذه الشريحة، خاصة أن الاتحاد سيضم ذوي إعاقة سمعية ونطقية والعاملين معهم من المترجمين والمدربين والمحاضرين والباحثين.

من جانبه بين رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف بتصريح خاص لـ”الصباح” أن الهيئة اجرت زيارة ميدانية الى اقسام ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في البصرة للاطلاع على سير العمل والتسهيلات الخدمية التي يقدمها للاشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد اكمال جميع الاجراءات اللوجستية والقانونية اللازمة لشمول المستفيدين براتب المعين المتفرغ وتم تنظيم اضبارة لكل مستفيد، لاسيما أن الوزارة منحت 157 ألفاً و639 مستفيدا راتب المعين المتفرغ خلال العام الماضي، فضلا عن منح اجازة المعين المتفرغ لنحو اربعة الاف و562 موظفا من مختلف الوزارات.

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