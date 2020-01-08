التربية: اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات نصف السنة

2020/01/08 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

كشفتْ وزارة التربية عن انتظام الدوام في مدارس بغداد بنسبة 98 بالمئة والاستعداد التام لاجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ــ 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون لـ"الصباح": ان الوزارة تابعت خلال المدة الماضية من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي في المديريات انتظام الدوام في المدارس، مؤكدا انتظامه بنسبة 98 بالمئة في بغداد وهناك اقبال من قبل الطلبة على الدوام لاكمال المنهاج الدراسي الخاص بالفصل الاول والاستعداد لامتحانات نصف السنة.

واوضح ان الوزارة تعمل على عقد اجتماعات دورية اسبوعيا ما بين المديرية العامة للتقويم والامتحانات والمدراء في المديريات العامة والمديرية العامة للاشراف التربوي لتنفيذ الخطة الخاصة بالامتحانات النصفية، لاسيما القرار الخاص بالعطلة الربيعية التي سيتم حسمها خلال مدة الامتحانات وتبليغ الطلبة بذلك من خلال المدارس والمديرية وتسجيل نسبة المشاركة في امتحانات نصف السنة.

واشار السعدون الى ان الوزارة تعمل على متابعة الوضع التربوي في مدارس بابل وذي قار من اجل انتظام الدوام فيها، وتأمين المدارس والاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الامنية في المحافظات.

واكد ان الوزارة استكملت جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ـــ 2020، إذ تم تكثيف الجهود وتهيئة المدارس بهذا الصدد، مبينا انه تم التنسيق مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات للتعاون المشترك من اجل انجاح سير الامتحانات مع التأكيد على نشر اجهزة التشويش الخاصة بالغش في المراكز الامتحانية للحفاظ على شفافية سيرها بشكل طبيعي.

واضاف السعدون ان الوزارة عممت كتابا رسميا الى المديريات العامة مؤخرا يتضمن الغاء اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات، وتم تبليغ المديريات بذلك لتقوم بدورها باشعار المدارس ضمن محافظات بغداد والبصرة وذي قار وميسان وواسط والمثنى والديوانية وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وديالى.

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