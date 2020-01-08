الحشد الشعبي: سنسير على خطى المهندس برؤوس مرفوعة واعلام خفاقة بالنصر والشموخ

2020/01/08 | 22:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيان العهد والوفاء بعد مواراة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس الورى صبيحة هذا اليوم، مؤكدة على خطى القائد الشهيد برؤوس مرفوعة واعلام خفاقة بالنصر والشموخ.وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

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