من الأقمار الاصطناعية.. هكذا يبدو حجم الضرر في قاعدة عين الأسد بعد القصف الإيراني

2020/01/08 | 22:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت خدمة البث العامة، الامريكية، الأربعاء، صور للأقمار الصناعية تبين ما قالت انه حجم الدمار الذي لحق بقاعدة الاسد في محافظة الانبار والتي تضم اميركيين عقب الهجوم الايراني فجر اليوم.واستهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية، فجر اليوم، قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، والقاعدية الامريكية في مدينة أربيل، شمالي […]

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