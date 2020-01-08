2020/01/08 | 22:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مقاتلو الفوج الثالث في اللواء 22 بالحشد الشعبي، امس الثلاثاء، تشييعا رمزيا مهيبا للقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس وبقية الشهداء الابرار في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة تشييع رمزي مهيب للقائد الشهيد المهندس في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقامة تشييع رمزي مهيب للقائد الشهيد المهندس في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقامة تشييع رمزي مهيب للقائد الشهيد المهندس في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).