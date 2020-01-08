2020/01/08 | 22:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يطلب من الناتو تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 22:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطلب من الناتو تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يطلب من الناتو تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).