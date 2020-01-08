3 طائرات شحن عسكرية وسفينة لإجلاء الفيليبيين من العراق

2020/01/08 | 23:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة فرانس برس ان الفلبين سترسل 3 طائرات شحن عسكرية وسفينة لإجلاء رعاياها من العراق وسط ترجيحات بنقل العمال لقطر....

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