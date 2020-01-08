خلاف عشائري يتسبب بإصابة صينيين يعملون مع شركة نفطية

2020/01/08 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت شركة نفط ميسان،الأربعاء، تعرض حقل الحلفاية النفطي في قضاء الكحلاء الى اي عمل ارهابي، مؤكدة ان الحادث الذي تداولته وسائل الاعلام كان نتيجة خلاف عشائري.وقال بيان عن الشركة تلقت (المستقلة) نسخة منه أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعرض حقل الحلفاية لعمل ارهابي عارٍ عن الصحة، موضحةً ان الحادث كان بسبب […]

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