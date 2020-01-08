ادارة مطار بغداد تقيم مجلس عزاء على روح القائد الشهيد المهندس

2020/01/08 | 23:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت ادارة مطار بغداد الدولي، مجلس عزاء على روح الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وبقية الشهداء الابرار ضحايا العدوان الأميركي الغادر وذلك في صالة كربلاء بالمطار.وقال مدير المطار محمد علي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “إدارة مطار بغداد الدولي مجلس عزاء على روح الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وبقية

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