2020/01/08 | 23:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى معاون قائد عمليات الفرات الأوسط لؤي الزاملي جولة على مجالس العزاء المقامة على ارواح القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني وبقية الشهداء الابرار.وتستمر محافظة بابل في اقامة مجالس الفاتحة والعزاء لليوم الثالث على التوالي وسط اجواء من الحزن تخيم على المحافظة.لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار مجالس العزاء على ارواح شهداء القادة الشهداء في بابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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