2020/01/08 | 23:05 - المصدر: الغد برس

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البيت الأبيض: ترامب شدد على أهمية رفع الناتو لوجوده في الشرق الأو

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البيت الأبيض: ترامب شدد على أهمية رفع الناتو لوجوده في الشرق الأوسط

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