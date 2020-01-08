الجيش الايراني يرد على

2020/01/08 | 23:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة علق الجيش الإيراني، الأربعاء، على ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام، تفيد بتنسيق الهجوم الذي شنته طهران على قاعدتين أمريكيتين في العراق، ووصفها بأنها "كاذبة ومثيرة للسخرية".وقال المتحدث باسم الجيش العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية: "إن هذا الموضوع بتمامه كذب بحت..إننا نعتبر أمريكا عدونا المجرم اللدود، ولا صحة لتلك الادعاءات، وهي مثيرة للسخرية".وأضاف: "يبدو أن الأمريكيين أطلقوها من أجل تحقيق أهدافهم في الحرب النفسية".وقال شكارجي: "إذا واصل الأمريكيون ممارساتهم الشريرة، فسيواجهون ردا أقوى وأشد".وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".ولاحقا، أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده لا تملك إحصاءات حول عدد القتلى والأضرار جراء الهجوم، وأنها "لا تؤيد أي إحصاء".وعقب استهداف القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

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