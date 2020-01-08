2020/01/08 | 23:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت عضوة مجلس النواب العراقي النائب وصفية شيخو كنيسة الأرمن الأرثذوكس في قضاء زاخو بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكان في استقبالها نيافة القس مامبرى هاماياكيان والأخ أشخان ساركيسيان رئيس اللجنة الإدارية في الكنيسة، وجرى خلال اللقاء الذي ساده أجواء من المحبة والتفاءل بحث عدد من القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع العامة للمسيحيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب وصفية شيخو تهنئ الأخوة المسيحيين بالعام الجديد وتؤكد على أهمية ترسيخ المبادئ الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب وصفية شيخو تهنئ الأخوة المسيحيين بالعام الجديد وتؤكد على أهمية ترسيخ المبادئ الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب وصفية شيخو تهنئ الأخوة المسيحيين بالعام الجديد وتؤكد على أهمية ترسيخ المبادئ الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).