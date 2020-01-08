بعد حرق خيم المعتصمين.. فيديو جديد من الناصرية يتحدى “الملثمين”

2020/01/08 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، تسجيلا مصورا يظهر هتافات المعتصمين في مدينة الناصرية بتحدي الملثمين الذين اقدموا على مهاجمة الاعتصامات امس واحرقوا الخيام.

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