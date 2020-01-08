2020/01/08 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال قضية التحرش سواء اللفظي أو الجسدي تشكل خطرًا كبيرًا على النساء في الدول العربية.هذه المرة وقعت حادثة التحرش في المملكة العربية السعودية، حين وثقت إحدى مشاهير السوشال ميديا في الكويت وتدعى”بيبي بوشهري” لحظة التحرش بها لفظيًا أثناء تصويرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” وهي في السيارة.وفي الوقت الذي كانت تتحدث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشهورة على السوشال ميديا تتعرض للتحرش في السعودية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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