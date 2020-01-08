المصادقة على تصاميم مدينة الحبانية السكنية

2020/01/08 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

صادقتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على تصاميم مدينة الحبانية السكنية الجديدة بسعة 100 الف وحدة سكنية، وبينما شكلت فرقا تصميمية لمشروع المدن السكنية الجديدة ضمن بغداد ومحافظتين، اكدت تحقيقها نسب انجاز متقدمة بمشروع مجمع شط العرب السكني.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ»الصباح»: ان الوزارة صادقت على التصميم الاساس لمدينة الحبانية الجديدة التي انجزته المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تعزيز قيمة محافظة الانبار من خلال إنشاء مدينة مستدامة تركز على تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع نظام التكنولوجيا العالية المنتشر في كل مكان لتحسين نوعية الحياة.

واوضح ان مدينة الحبانية الجديدة ستنشأ على غرار المدن الذكية وتضم 100 الف وحدة سكنية عمودية وافقية لخدمة 600 الف نسمة، بينما ستضم مرافق تجارية وصناعية ومرافق ترفيهية وثقافية وصحية وغيرها، لافتا الى ان مساحة المشروع تبلغ اكثر من 29 مليون متر مربع وسيتم انجازه على مراحل تمتد الى 11 عاماً وصولا الى العام 2030.

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