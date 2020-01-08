2020/01/08 | 23:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل ثلاث حالات اختناق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل ثلاث حالات اختناق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل ثلاث حالات اختناق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).